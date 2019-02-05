Aydın'da Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Koçarlı
ilçesinde, çam fıstığı toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Günaydın
(51), Çallı Mahallesi'nde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:45 Kaynak: AA
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