Aydın'da ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

Aydın'da ağaçtan düşen kişi öldü
6 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
Kızılcabölük Mahallesi'nde kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Murat Yılmaz (45), dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:38 Kaynak: AA
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