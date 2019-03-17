Aydın'da Ahşap Ev Cayır Cayır Yandı
26 dakika önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın sonrası ahşap ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Yangın, öğlen saatlerinde İsabeyli
Mahallesi'nde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:23 Kaynak: İHA
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