Aydın'da ahşap palet işletmesinde yangın - Son Dakika
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Aydın'da ahşap palet işletmesinde yangın

6 saat önce

Aydın'da ahşap palet işletmesinde çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, içerideki bir tır da tamamen yandı.

Aydın'da ahşap palet işletmesinde yangın, System.String[]

Aydın'da ahşap palet işletmesinde çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu, içerideki bir tır da tamamen yandı.

Efeler ilçesinde Hurdacılar Sitesinde faaliyet gösteren F.Y'ye ait ahşap palet işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin işletme içindeki palet dolu tıra sıçramasıyla yangın büyüdü. Yoğun duman nedeniyle ekipler yangına maskeyle müdahale edebildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Bu arada dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangında iş yerinde hasar oluştu, tamamen yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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