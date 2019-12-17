Aydın'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aydın'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aydın'da

Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanındaki veriler değerlendirildi.

Açıklamada toplantıya Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in katıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma yapılmıştır."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Selim Köşger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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