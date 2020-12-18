Aydın'da AK Parti'den sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

AK Parti İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları üyeleri, sağlık çalışanları için hazırladıkları gıda paketlerini kentteki hastanelere dağıttı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde cansiperane ülkesi ve milleti için çalışan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını hissettirmek için paket hazırladıklarını belirtti.

Göğde, "Kadın ve Gençlik Kolları olarak hazırladığımız paketleri Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çine Devlet Hastanesinde çalışan tüm personelimize taktim ettik. Diğer ilçelerimizdeki bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarımıza da ikramlarımızı takdim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Demir ise "Kahraman sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını ve özverili çalışmalarını görüyoruz. Onlarla milletçe gururlanıyoruz. Kahramanlarımıza ne yapsak az, bir nebze de yanlarında olabildiysek ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.