Aydın'da AK Parti'ye Katılım

Aydın'ın Çine ilçesinde CHP ve İYİ Parti'den istifa ettikleri belirtilen 30 kişi, AK Parti'ye katıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde CHP ve İYİ Parti'den istifa ettikleri belirtilen 30 kişi, AK Parti'ye katıldı.



AK Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun, ilçe binasında düzelenen törende yaptığı konuşmada, Çine'nin artık değişim istediğini, bunun tüm kamuoyunda dillendirildiğini belirtti.



Tosun, "Buradaki mesele artık parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Herkese kapımızı, gönlümüzü, kalbimizi açıyoruz. Bu siyasi oluşumda herkese yer vardır. Bizim derdimiz belediyeyi kazanmak değil, Çine'yi kazanmaktır. Bu yeni katılımlar ile bu hedefimize daha çok yakınlaştık ve güçlendik. Herkesi bekliyoruz." dedi.



AK Parti Çine Belediye Başkan adayı Celal Özden ise yeni üyelerin kendilerine güç vereceğini, ilçeyi kalkındırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından 30 kişiye AK Parti rozeti takıldı.

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