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AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması

25.11.2021 12:50
AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması

AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması

İSTANBUL - AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ile kadın kollarından temsilciler katıldı.

"İnsanlığınızı devam ettirmek ve insanlığı yok etmek istemiyorsanız kadına şiddete son verin"

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugünün öznesi kadınlarımız. Bugün kadına şiddet konusunda bir farkındalık oluşturarak her gün her saat her saniye ve her an bu şiddetin durması için de ne yapması gerektiğine karşı,biz de duruşumuzu sergilemek için, bir farkındalık olsun istedik. Dolayısıyla bu öznenin ve bu konunun temel anlatıcısı bizim kadın kolları başkanımız kıymetli Rabia hanım olacak. Ben sadece şunu söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Amasız, fakatsız ve niyesiz, nedensiz cümlelerinin hiçbir kıymetinin olmadığı bir konuyu konuşuyoruz. Şiddetin bu başta söylediğim hiçbir cümleyle meşrulaştırılmadığını ve yumuşatılamayacağı ve hiçbir zamanda farklı bir bakış açısının açılamayacağı noktasındaki inancımızı bugün 25 Kasım Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle tekrar altını çizmek istiyorum. Her zaman her türlü şartta biz kadına şiddetin karşısında olmaya, kadına şiddetin karşısında durmaya, ne kadına şiddetin son bulması için hukuki düzenlemeler ve sosyolojik gelişmelerde, toplumsal alanda eşitliğimizin ve farkındalığımızın bu noktaya çekilmesine karşı elimizden geleni yapmaktayız. Çaba sarf etmekteyiz. Gayretimizi göstermekteyiz. Bugün Türkiye'de kadına şiddete hep birlikte azaltmaya daha fazla karar verdiğimiz kadına şiddeti sıfırlayacağımız, kadına şiddete yok edeceğimiz başlangıç günlerinden birisi olması temennisiyle konuşmamı tamamlıyorum. Kadın insandır erkek insanoğludur. İnsanlığınızı devam ettirmek ve insanlığı yok etmek istemiyorsanız kadına şiddete son verin" diye konuştu.

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok"

Kadına şiddetle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan ise, "81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir' AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"

Şiddetle mücadele etmenin tek yolunun topyekun mücadele olduğunu kaydeden İlhan, "Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekün mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması
AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması
AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması
AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması

Kadına şiddet, AK Parti, Döviz, Aydın, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları'ndan 81 ilde kadına şiddetle mücadele günü açıklaması - Son Dakika
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