Son Dakika Haberleri: Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı
Son Dakika Güncel Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı

Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı

8 saat önce

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu 33 bin kitap ayracını, Aydın ve 16 ilçenin meydanlarına astı.

Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı, System.String[]

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu 33 bin kitap ayracını, Aydın ve 16 ilçenin meydanlarına astı.

AK Partili gençler, gece başlayan etkinlikte, meydanları çevreleyen iplere, 10 Kasım'a özel hazırlanan kitap ayraçlarını tek tek astı. Etkinlik sabaha dek sürdü.

Bugün, ayraçların asılı olduğu İstasyon Meydanı'nda program düzenlendi.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyesi Esengül Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın en güzel yollarından biri olduğunu düşündükleri etkinliği dördüncü kez düzenlediklerini bildirdi.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Gençlik Kolları İl Başkanı Abdülhamid Burak Aykut da katıldı.

Kitap ayraçlarını gören vatandaşlar, üzerindeki sözleri okuyup, istedikleri ayraçlardan aldı.

AK Parti, 10 Kasım, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]