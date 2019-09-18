Son Dakika Haberleri: Aydın'da Akdeniz sineği ile mücadele başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Aydın'da Akdeniz sineği ile mücadele başladı

2 saat önce

Aydın'da, turunçgillerde meyve kalitesini etkileyen önemli faktörlerin başında gelen Akdeniz meyve sineği ile mücadele başladı.

Aydın'da Akdeniz sineği ile mücadele başladı, System.String[]

Aydın'da, turunçgillerde meyve kalitesini etkileyen önemli faktörlerin başında gelen Akdeniz meyve sineği ile mücadele başladı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz turunçgil bahçelerinin ana zararlısı Akdeniz meyve sineğidir. Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) turunçgil meyvelerini kurtlandırmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düşmesine neden olan en önemli turunçgil zararlısıdır. Aynı zamanda bu zararlı meyve ihracatında da sorunlara neden olmaktadır. Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz Meyve Sineği'nin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl ilimizi temsil edecek şekilde turunçgil bahçelerine Temmuz ayı içerisinde asılan tuzaklar her hafta kontrol edilerek ergin sineğin çıkışı ve populasyon yoğunluğu izlenmiştir. Ancak mücadelenin başlaması için tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerekmektedir ki; bu da meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemdir. İlimizdeki meyveler vurma olgunluğu dediğimiz döneme geldiğinden, üreticilerimizin mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadele ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yolu ile ayrıca ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, 7-10 günlük aralıklarla hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam etmelidir. Biyoteknik mücadele yöntemi ile kitlesel tuzaklama yapılacak ise bahçelere asılan kitlesel tuzaklar meyve hasadına kadar ağaçlarda asılı kalmalıdır ki; kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmış olacaktır. Ayrıca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticilerimiz Bakanlığımızın "Biyoteknik Mücadele Destek" ödemesinden de yararlanabileceklerdir. Arı ölümlerini önlemek için ilaçlamadan önce çevrenizdeki arıcıları bilgilendiriniz" denildi. - AYDIN

Akdeniz, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Akdeniz sineği ile mücadele başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]