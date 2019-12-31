Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, akrabasını öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.

Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, akrabasını öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Adil Bağdatlı'nın (80) Çine Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler Bağdatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağdatlı'nın eşinin yeğeni olduğu belirtilen H.Ö. (46), Aydın- Muğla kara yolunda trafik uygulaması yapan polislere Adil Bağdatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Aydın, Polis, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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