Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

24.05.2022 18:52
Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çobanisa Mahallesi Geneviş mevkisinde arıcılık yapan Oğuzhan Aktürk (45), kulübesinden 2 akünün çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Aydın Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek E.N. ve Ş.N. adlı şüphelileri tespit etti.

İlçedeki bir depoya düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Depoda ele geçirilen aküler, sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Jandarma, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:58:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement