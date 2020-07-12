Aydın'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.



Olay, İncirliova 122 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.D. (34) ve O.Ç (34) ile B.B. (27) ve ağabeyi E.B. (26) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada, B.B., ağabeyi E.B. ve O.Ç. kurşunlarun hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.



Olayda Y.D. gözaltına alınırken, kavgayı haber alarak olay yerine gelen iki grubun yakınları polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN