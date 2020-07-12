Aydın'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu - Son Dakika

Aydın'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı


Olay, İncirliova 122 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.D. (34) ve O.Ç (34) ile B.B. (27) ve ağabeyi E.B. (26) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada, B.B., ağabeyi E.B. ve O.Ç. kurşunlarun hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.


Olayda Y.D. gözaltına alınırken, kavgayı haber alarak olay yerine gelen iki grubun yakınları polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

İncirliova, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:29 Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
16:29
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:01:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]