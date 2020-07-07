Aydın'da alev alan şofben paniğe neden oldu - Son Dakika

Aydın'da alev alan şofben paniğe neden oldu

Aydın'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aydın'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edilen yangında, ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor


Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzeri numara 182'de bulunan Çetin Apartmanı'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan Muhsin H.'ye ait olan evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak yanmaya başladı. Evde bulunan Muhsin H.'nin eşi 3 çocuğu ile birlikte alt komşusuna sığındı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Hızır Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, apartmanda büyük panik yaşandı. Yangın haberini alır almaz panikle eve gelen Muhsin H., eşi ve çocuklarının durumlarının iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da alev alan şofben paniğe neden oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:51 Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:11:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da alev alan şofben paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]