Aydın'da alkollü sürücüler trafik polisinden kaçamadı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik güvenliğine yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü sürücülere 2 saatte toplam 108 bin TL ceza uygulandı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücülerin yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ekiplerinin yanı sıra hem hava destekli hem de KGYS marifetiyle yapılan denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı ve alkollü araç kullanımı gibi kural ihlalleri de denetleniyor.

Trafik güvenliğine yönelik Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Bulvarı üzerinde 2 saatlik çalışma gerçekleştirdi. Alkollü araç kullanarak kendi güvenliklerinin yanı sıra trafik güvenliğini de tehlikeye atan sürücüler ise trafik polislerinden kaçamadı. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere toplamda 108 bin 892 TL idari işlem uygulandı.

Kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin ise il genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN