Ortaklar anlaşamayınca bir kilo altın kayboldu - Son Dakika
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Ortaklar anlaşamayınca bir kilo altın kayboldu

12.08.2022 13:07
Ortaklar anlaşamayınca bir kilo altın kayboldu

Aydın'da altın tamiri yaptığı öğrenilen iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından ortadan kaybolduğu ileri sürülen yaklaşık 1 kilo altının akıbeti için Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Aydın'da altın tamiri yaptığı öğrenilen iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından ortadan kaybolduğu ileri sürülen yaklaşık 1 kilo altının akıbeti için Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı sabah saatlerinde Batı Gazi Bulvarı üzerindeki bir adreste inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Merkez Veysipaşa Mahallesi'nde kiraladıkları bir adreste altın tamir işi yaptığı öğrenilen iki ortak arasında geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. Ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından iş yerinde bulunan yaklaşık bir kilogram altın ortadan kaybolunca durum Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etti. Cumhuriyet Savcısı tarafından altın işi yapılan binada inceleme yapılırken, kaybolan bir kilo altının akıbeti merak konusu oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Ortaklar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaklar anlaşamayınca bir kilo altın kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortaklar anlaşamayınca bir kilo altın kayboldu - Son Dakika
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