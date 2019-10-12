Son Dakika Haberleri: Aydın'da Amatör Spor Haftası sona erdi
Son Dakika Spor Aydın'da Amatör Spor Haftası sona erdi

Aydın'da Amatör Spor Haftası sona erdi

37 dakika önce

Aydın'da düzenlenen yürüyüş ve törenin ardından 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası sona erdi.

Aydın'da Amatör Spor Haftası sona erdi, System.String[]

Aydın'da düzenlenen yürüyüş ve törenin ardından 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası sona erdi.


Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda bir araya gelen protokol üyeleri, kurum amirleri, düzenlenen etkinlikte Aydın'daki çeşitli kulüp ve kurslarda yer alan sporcular ve antrenörler, Atatürk Kent Meydanı Abide Meydanı'na kadar yürüdü.


Yürüyüşün ardından Atatürk Spor Salonunda tören düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene kurum amirleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, kurum personeli ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.


Törende söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın'da amatör sporun durumu ve ilçede faaliyet gösteren kulüpler hakkında bilgi verdi.


Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteriler yaparak hünerlerini sergiledi. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir beceriyle gerçekleştiren sporcular, izleyicilerden büyük alkış topladı.


Törenin sonunda çeşitli branşlarda derece elde sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken, yılın En'lerine plaket takdim edilerek tören sonlandırıldı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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