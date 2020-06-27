Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücüler, ambulansta hasta olarak bulunan M.E. ve yakını İ.E. ile ambulansta görevli 2 sağlık personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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