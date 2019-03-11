Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri Devam Ediyor

Aydın'da Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri Devam Ediyor

45 dakika önce

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından istasyonlarda ve hastanelerde çalışan görevli personellere Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri (ASTE) konulu eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Aydın'da Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri Devam Ediyor, System.String[]
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından istasyonlarda ve hastanelerde çalışan görevli personellere Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri (ASTE) konulu eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından 4 gün süren eğitime, 18 personel katıldı. Eğitimde Araç Mekaniği ile ilgili öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları, ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slalom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru gibi konular işlendi. Eğitimler ASTE Eğitmeni uzman personel ATT Nuri Kalkan, ATT İlhan Altıntaş, Mehmet Yılmaz, Emre Serttaş, Gökhan Yahşi ve ATT Murat Otur, ATT İsmail Baldır tarafından verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Güncel
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