Aydın'da Amcasını Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı
40 dakika önce
Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.
Aydın
'da amcasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.
Emirdoğan Mahallesi'nde amcasını pompalı tüfekle vurup olay yerinden kaçan Ahmet İ, jandarma ekiplerine teslim oldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Ahmet İ. ile amcası Mehmet İ. arasında dün, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan amca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:30 Kaynak: AA
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