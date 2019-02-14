Son Dakika Haberleri: Aydın'da Amcasını Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aydın'da Amcasını Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

40 dakika önce

Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Aydın'da Amcasını Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Emirdoğan Mahallesi'nde amcasını pompalı tüfekle vurup olay yerinden kaçan Ahmet İ, jandarma ekiplerine teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Ahmet İ. ile amcası Mehmet İ. arasında dün, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan amca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:30 Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Güncel
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