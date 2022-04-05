Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

05.04.2022 16:54
Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Jandarma, V.B. (45), M.S. (64), K.Ö. (41), G.B'yi (39) suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramada balyoz, çapa, çekiç, kürek ve levye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

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Kaçak Kazı, Germencik, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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