Aydın'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Adnan Menderes Mahallesi 505 Sokak'ta Suriyeli Ali El Feraj ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın son katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında 3 çocuğu ve 3 yeğeni ile evde bulunan Feraj'ın eşi gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen 2 çocuğa olay yerinde müdahale edildi.

Ailenin 7 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.