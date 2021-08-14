Aydın'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Çeştepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki Erkan Yalçın'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın sırasında balkonda bulunan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının aniden başladığını ve eve girerek çocuklarını alıp dışarı çıktığını söyledi.
Kaynak: AA
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