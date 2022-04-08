Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

08.04.2022 00:58
Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

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İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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