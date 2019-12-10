Aydın'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın sonucu 2 dairede hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Sevinç G'nin kiracı olarak oturduğu dördüncü kattaki evde yangın çıktı.

Yangını fark eden aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin üst kattaki daireye de sıçraması sonucu 2 evde hasar meydana geldi. Yangının yan binaya da sıçrama ihtimaline karşı iki apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Sevinç G, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi durumları olmadığı için oturdukları evde elektrik ve suyun bulunmadığını, sobayla ısınmaya çalıştıklarını, şu anda çaresiz olduklarını söyledi.

Oğlu Zeki G. de yangının sobadan çıktığını, alevlerin koltuğa sıçraması üzerine yangının büyüdüğünü ifade etti.

Aynı binada oturan Hikmet E. ise annesini tekerlekli sandalyeyle çıkardığını belirterek, "Bağırışlar geldi, kavga var sandım. Sonra baktım yangın var diye bağırıyorlar. Alevleri de görünce hemen çıktık." dedi.