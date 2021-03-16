Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü - Son Dakika

Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü

16.03.2021 09:24
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü, System.String[]

Türkiye'de araç muayenesi ile yetkilendirilen tek özel kuruluş olan Tüvtürk adına faaliyet yürüten Aktur Araç Muayene istasyonlarında araç muayenesi işkenceye dönüştü.

Türkiye'de araç muayenesi ile yetkilendirilen tek özel kuruluş olan Tüvtürk adına faaliyet yürüten Aktur Araç Muayene istasyonlarında araç muayenesi işkenceye dönüştü.

Paradan başka hiçbir şeyin geçmediği Tüvtürk araç muayene istasyonlarına, başka alternatifi olmadığı için mecburiyetten geldiklerini belirten vatandaşlar, randevu ile gelmelerine rağmen ayakta 3-4 saat ayakta bekletilmekten şikayetçi oldular. Milletvekillerine seslenen bazı vatandaşlar, "Bu bir hizmet değil vatandaşa zulümdür" diyerek araç muayenesindeki tekelin kaldırılmasını ya da insan gibi muamele görmek istediklerini belirterek durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberdar olması için ilgili oda ve sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesini istediler.

"10 dakikalık iş için 3 saat ayakta bekletiliyorlar"

Muayene istasyonunda randevu sistemi ile çalışılmasına rağmen rakiplerinin olmamasından dolayı Tüvtürk'te bekleme süresinin 3-4 saate yükseldiğini belirten vatandaşlar, her yerde yayılan Korona virüs salgının adeta Tüvtürk istasyonlarına girişinin yasakmış gibi davranıldığını belirttiler. Onlarca kişinin bulunduğu istasyonda paradan başka hiçbir şeye önem verilmediğini ve insan sağlığının hiçe sayıldığını belirten araç sahipleri, "Her yerin denetlendiği salgın sürecinde Tüvtürk'teki bu vurdum duymazlığa anlamış değiliz. Alanda sadece birkaç kişinin oturabileceği yer var. Saatlerce ayakta beklemeye takati olmayanlar mecburen yan yana oturuyor. Başka yerde bulaşan virüs sanki burada bulaşmıyormuş gibi hareket ediliyor" diyerek Tüvtürk'te uygulanan fahiş fiyata ve insanlık dışı muameleye tepki gösterdiler.

"Bunun adı hizmet değil işkence ve eziyet"

Kendisine en yakın araç muayene istasyonu Aydın merkez olduğunu ve randevusunu 3 gün önce internetten aldığını belirten araç sahiplerinden Ömer Karapelit, "İnternetten 12: 15'e randevu veridiler. İstenilen saatten burada hazır oldum. İstasyona gelip randevum olduğunu belirtip yeniden sıramı aldım. Saat 13: 00'ü geçti. Daha evraklarımı bile teslim almadılar. Yaklaşık 500 TL para veriyoruz. Saatlerce ayakta bekliyoruz. Çayı, suyu geçtik oturacak bir yer bile yok. Herkesin suratından düşen bin parça, vatandaş kendi parası ile bu eziyeti çekmek zorunda mı?" diyerek Türvtürk'ten insani muamele beklediklerini söyledi. - AYDIN

Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü
Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da araç muayenesi işkenceye dönüştü - Son Dakika Ekonomi


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