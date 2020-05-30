Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı - Son Dakika

Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Nisan ayında 450 bin 762 olan araç sayısı 10 bin 469 artarak 2020 yılı Nisan ayında 461 bin 231'e ulaştı.

Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Nisan ayında 450 bin 762 olan araç sayısı 10 bin 469 artarak 2020 yılı Nisan ayında 461 bin 231'e ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde toplam araç sayısı 461 bin 231'e yükseldi. 2019 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 450 bin 762 iken, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında bir artış göstererek 461 bin 231'e ulaştı.


Otomobil sayısı yüzde 1,2 arttı


Otomobil sayısı 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 184 bin 481'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 184 bin 481 adet otomobil, 10 bin 610 adet minibüs, 2 bin 928 adet otobüs, 70 bin 580 adet kamyonet, 8 9bin 82 adet kamyon, 133 bin 856 adet motosiklet, 49 053 adet traktör ve 741 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.


Oransal olarak en fazla artış yüzde 5,1 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 188 adet ile motosiklette gerçekleşti.


4 bin 699 aracın devri(1) yapıldı


2020 yılı Nisan ayında Aydın'da toplam 4 bin 699 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 2 bin 684 adet ile otomobil yer alırken, ardından 862 adet ile kamyonet, 607 adet ile motosiklet, 351 adet ile traktör, 94 adet ile minibüs, 81 adet ile kamyon, 18 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.


776 aracın trafiğe kaydı yapıldı


2020 yılı Nisan ayında toplam 776 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 462 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 175 adet ile otomobil, 72 adet ile traktör, 61 adet ile kamyonet, 3 adet ile minibüs, 2 adet ile kamyon ve 1 adet ile otobüs geldi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu 1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor         
16:04
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak         
15:52
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi         
15:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?         
15:43
İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor         
15:34
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi         
15:29
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi         
15:27
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı         
15:27
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
15:26
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi         
15:16
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi         
14:56
44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor 44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor         
14:56
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim         
14:49
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
14:36
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı         
14:35
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu         
14:35
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi 1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi         
14:11
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine         
14:10
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 18:21:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 469 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]