Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 725 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 725 arttı - Son Dakika Ekonomi

Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 725 arttı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Mart ayında 449 bin 709 olan araç toplam araç sayısı, 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında bir artış göstererek 460 bin 434'e ulaştı.

Aydın'da araç sayısı 1 yılda 10 bin 725 arttı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılı Mart ayında 449 bin 709 olan araç toplam araç sayısı, 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında bir artış göstererek 460 bin 434'e ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde toplam araç sayısı 460 bin 434'e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 449 bin 709 iken, 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında bir artış göstererek 460 bin 434'e yükseldi.


Otomobil sayısı yüzde 1,2 arttı


Otomobil sayısı 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 184 bin 272'ye ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 184 bin 272 adet otomobil, 10 bin 630 adet minibüs, 2 bin 923 adet otobüs, 70 bin 481 adet kamyonet, 8 bin 981 adet kamyon, 133 bin 443 adet motosiklet, 48 bin 962 adet traktör ve 742 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 5 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 354 adet ile motosiklette gerçekleşti.


10 bin 335 aracın devri yapıldı


2020 yılı Mart ayında Aydın'da toplam 10 335 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 305 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1 994 adet ile kamyonet, 966 adet ile motosiklet, 653 adet ile traktör, 194 adet ile minibüs, 163 adet ile kamyon, 53 adet ile otobüs ve 7 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.


1074 aracın trafiğe kaydı yapıldı


2020 yılı Mart ayında toplam bin 74 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 442 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 356 adet ile otomobil, 140 adet ile kamyonet, 96 adet ile traktör, 13 adet ile kamyon, 25 adet ile minibüs ve 2 adet ile özel amaçlı taşıtlar geldi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:36 Kaynak: İHA


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