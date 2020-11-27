Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 524 bin 706'ya ulaştı.

2019 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 505 bin 423 iken, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında bir artış göstererek 524 bin 706'ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3,2 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 215 bin 937'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 215 bin 937 adet otomobil, 9 bin 675 adet minibüs, 4 bin 417 adet otobüs, 76 bin 615 adet kamyonet, 9 bin 870 adet kamyon, 172 bin 061 adet motosiklet, 34 bin 816 adet traktör ve Bin 315 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,1 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 7 bin 936 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 779 aracın devri yapıldı

2020 yılı Ekim ayında Muğla'da toplam 12 bin 779 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 626 adet ile otomobil, 2 bin 242 adet ile motosiklet, bin 928 adet ile kamyonet, 370 adet ile traktör, 252 adet ile minibüs, 231 adet ile kamyon, 106 adet ile otobüs ve 24 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 989 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Ekim ayında toplam Bin 989 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 914 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 730 adet ile otomobil, 241 adet ile kamyonet, 80 adet ile traktör, 16 adet ile kamyon, 6 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi. - MUĞLA