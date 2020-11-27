Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı - Son Dakika

Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı

27.11.2020 14:17
Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 524 bin 706'ya ulaştı.

2019 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 505 bin 423 iken, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında bir artış göstererek 524 bin 706'ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3,2 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 215 bin 937'ye ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 215 bin 937 adet otomobil, 9 bin 675 adet minibüs, 4 bin 417 adet otobüs, 76 bin 615 adet kamyonet, 9 bin 870 adet kamyon, 172 bin 061 adet motosiklet, 34 bin 816 adet traktör ve Bin 315 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,1 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 7 bin 936 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 779 aracın devri yapıldı

2020 yılı Ekim ayında Muğla'da toplam 12 bin 779 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 626 adet ile otomobil, 2 bin 242 adet ile motosiklet, bin 928 adet ile kamyonet, 370 adet ile traktör, 252 adet ile minibüs, 231 adet ile kamyon, 106 adet ile otobüs ve 24 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 989 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Ekim ayında toplam Bin 989 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 914 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 730 adet ile otomobil, 241 adet ile kamyonet, 80 adet ile traktör, 16 adet ile kamyon, 6 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi. - MUĞLA

Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı
Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı
Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı

Otomobil, Minibüs, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi İstanbul'un ortasında vahşet! 4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi         
13:21
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:34:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da araç sayısı 524 bine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei