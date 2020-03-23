Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

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Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı
6 saat önce
Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.
Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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