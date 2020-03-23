Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı

6 saat önce

Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.

Aydın'da aracında 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'da otomobilinde 6 kilogram esrar bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.İ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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