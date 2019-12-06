Aydın'da aranan kişiyi jandarma yakaladı
6 saat önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:26 Kaynak: AA
Aydın'ın Köşk ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy'deki yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Kimlik sorgusu yapan ekipler, sürücü Hüseyin Durmaz hakkında "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından yakalama kararı olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan Durmaz, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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