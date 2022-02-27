Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı - Son Dakika
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Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

27.02.2022 03:20
Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan bir şahıs, bekçilere takıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan bir şahıs, bekçilere takıldı.

Gecenin kartalları olarak bilinen bekçiler, suç ve suçlulara geçit vermemeye devam ediyor. Edinilen Orta Mahalle Soğuk Kuyu mevkiinde devriye gezen gecenin kartalları, saat 03.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı incelemeye aldı. Yapılan sorgulamanın ardından E.E. isimli şahsın uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranması olduğu tespit edildi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli E.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

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Uyuşturucu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı - Son Dakika
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