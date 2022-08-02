Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçundan 29 yıl cezası olan N.G, Kasten Yaralama suçundan 8 yıl cezası olan A.Y Hırsızlık suçundan 3 yıl cezası olan D.B ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 24 saatte 13 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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