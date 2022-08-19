Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda; tasarlayarak öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan H.A., hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay cezası olan M.B. ve hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay cezası olan S.K. adlı şahıslar yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 24 saatte aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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