Aydın'da Aranan Zanlı Yakalandı
27 dakika önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın
'ın Köşk
ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma
Komutanlığı asayiş timleri, 2014 yılında bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan A.G'nin yerini tespit etti.
Zanlı, Başçayır Mahallesi'ndeki adresine yapılan operasyonla yakalandı.
Evinde 25 gram esrar bulunan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:06 Kaynak: AA
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