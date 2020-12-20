Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası - Son Dakika

Aydın'da arazide mangal yakan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
20.12.2020 20:57
Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, arazide piknik yaptıkları tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naipli Mahallesi'nde 7 kişinin kısıtlamaya rağmen boş arazide mangal yaktığını tespit etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden B.E, M.E, A.M, A.B, Ç.E, S.D. ve A.T'ye toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
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