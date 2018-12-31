Aydın'da Asayiş

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde 708 şişe sahte içki ele geçirildi. İsabeyli
Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 708 şişe sahte alkol ele geçirilirken, işletme sahibi S.A. gözaltına alındı. Kuşadası
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan uygulamalarda hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakalanan M.Ş. ve A.Ö'nün "uyuşturucu madde kullanmak", V.B'nin "taksirle ölüme sebebiyet vermek", Cumhuriyet Mahallesi
'nde yakalanan M.M.'nin ise "basit yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.