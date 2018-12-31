Son Dakika Haberleri: Aydın'da Asayiş

Aydın'da Asayiş

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 708 şişe sahte içki ele geçirildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 708 şişe sahte içki ele geçirildi.

İsabeyli Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 708 şişe sahte alkol ele geçirilirken, işletme sahibi S.A. gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakalanan M.Ş. ve A.Ö'nün "uyuşturucu madde kullanmak", V.B'nin "taksirle ölüme sebebiyet vermek", Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan M.M.'nin ise "basit yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:12 Kaynak: AA

İsabeyli, Nazilli, Aydın, Güncel
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