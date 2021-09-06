Asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesindeki merkez mahallelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda narkotik, kaçakçılık, trafik, çevik kuvvet ve motosikletli polis timlerinden oluşan ekipler, okul çevreleri, metruk binalar, ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yaptı.

İlçede 1 haftalık uygulama kapsamında 900 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı ve 300 aracın kontrol edildiği bildirildi.