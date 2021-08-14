Aydın'da aşı ikna timleri, kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid 19) karşı yüzde 75'in üstündeki aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan illerden Aydın'daki aşı ikna timleri, kentin en uzak kesimlerindeki vatandaşlara da ulaşıyor.

Aydın'daki devlet hastanelerinde 83, özel hastanelerde 18, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 3, aile hekimliklerinde 322 ve ilçe sağlık müdürlüklerinde 17 birimde aşılama çalışması yapılıyor.

Gezici tır ve 4 alışveriş merkezindeki seyyar aşılama biriminde de salgınla mücadele kapsamında aşı hizmeti veriliyor.

Şu ana kadar 1 milyon 452 bin kişi aşılandığı kentteki aşı ikna ekipleri de dağ taş demeden en uzak köylere ulaşıyor.

Dağkaraağaç Mahallesi'ndeki aşılama çalışmaları

Germencik ilçesindeki aşı ikna timi de merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Dağkaraağaç Mahallesi'ne giderek mahalle muhtarı Kıymet Akkuş ve bazı vatandaşları aşıladı.

İlçe Sağlık Müdürü Enes Kerman, AA muhabirine, hayatın normale dönmesi için aşılamanın zorunlu olduğunu söyleyerek, tarım sektöründe çalışan işçiye de en uzakta yaşayan vatandaşlara da ulaşmak istediklerini aktardı.

Ekiplerinin gece gündüz demeden fedakarca çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Kerman, "Aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Kişilerle birebir görüşerek aşı hakkındaki tereddütlerini gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Dağkaraağaç Mahalle Muhtarı Kıymet Akkuş'un da daha önce aşı konusunda endişeleri olduğuna dikkati çeken Kerman, "Onunla konuşarak korkularını giderdik. Muhtarların ve köyde önde gelen kişilerin aşı kampanyalarına katılmaları vatandaşları da teşvik ediyor." diye konuştu.

Muhtar Kıymet Akkuş ise görevlilerin aşılama konusunda kendisini ikna etmek için çok uğraştığını söyleyerek, "Çok vakitlerini aldım. Haklarını helal etsinler." ifadelerini kullandı.