Aydın'da aşı sayısı 407 bine ulaştı - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları Aydın'da da aralıksız devam ederken, il genelinde yapılan aşı sayısı ise 407 bin 13'e ulaştı.

Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, koronavirüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 407 bin 13 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 21 Nisan Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 20 milyon 499 bin 734 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 247 bin 399 kişiye birinci doz, 159 bin 614 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 407 bin 13 aşı vuruldu.

İl genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başlarken, vaka artış hızında da düşüş yaşanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı. - AYDIN