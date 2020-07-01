Aydın'da asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Aydın'da asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

AYDIN'da asker uğurlamalarında koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

AYDIN'da asker uğurlamalarında koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamaları da geçici olarak durduruldu. Yasaklara uymayan asker yakınları, vatani görevini yapacak gençleri uğurlamak için Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminaline ve Nazilli Otobüs Terminali'ne akın etti. Yakınlarını askere gönderecek vatandaşlar, askerleri omuzlarında taşırken, kimisi ise En büyük asker bizim asker sloganları attı. Yoğunluk nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlileri de zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Nazilli Otobüs Terminali'nde ise kalabalık olmaması için polis sıkı denetimler yaptı. Fakat, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Vatani görevini yapacak gençler, birliklerine teslim olmak için aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla vedalaştı.

Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 06:49 Kaynak: DHA

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