Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Asker Alma Bölge Başkanlığı'nın giriş yapısına bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.



Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydın Asker Alma Bölge Başkanlığı önünden geçen vatandaşlar, binanın giriş kapısının yakınındaki duvar dibinde bulunan çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın içinde bomba olabileceğinden şüphelenerek, bomba imha uzmanı ekiplerden destek istedi. Çantanın etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. İstasyon Caddesi trafiğe kapatılırken; Asker Alma Bölge Başkanlığında nöbet tutan askerler de nöbet alanını boşalttı.



Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi uzmanı özel kıyafetle çantayı inceledi. Çevre güvenliği alındıktan sonra, fünye ile patlatılan şüpheli çantanın içerisi boş çıktı. - AYDIN