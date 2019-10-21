Son Dakika Haberleri: Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği

Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Asker Alma Bölge Başkanlığı'nın giriş yapısına bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu.

Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Asker Alma Bölge Başkanlığı'nın giriş yapısına bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.


Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydın Asker Alma Bölge Başkanlığı önünden geçen vatandaşlar, binanın giriş kapısının yakınındaki duvar dibinde bulunan çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın içinde bomba olabileceğinden şüphelenerek, bomba imha uzmanı ekiplerden destek istedi. Çantanın etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. İstasyon Caddesi trafiğe kapatılırken; Asker Alma Bölge Başkanlığında nöbet tutan askerler de nöbet alanını boşalttı.


Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi uzmanı özel kıyafetle çantayı inceledi. Çevre güvenliği alındıktan sonra, fünye ile patlatılan şüpheli çantanın içerisi boş çıktı. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]