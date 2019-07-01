Son Dakika Haberleri: Aydın'da askeri kışlada örtü yangını
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Aydın'da askeri kışlada örtü yangını

15 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası'na yakın bölgedeki alanda örtü yangını çıktı.

Aydın'da askeri kışlada örtü yangını, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası'na yakın bölgedeki alanda örtü yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçesi'ne bağlı Baltaköy Mahallesi yakınlarında bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı. Kışladaki mühimmat deposuna yakın bölgede etkili olan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yanı sıra askeri itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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