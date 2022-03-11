Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği

11.03.2022 19:45

Son dakika 3. sayfa haberi... Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği Aydın'ın Efeler ilçesinde askerlik şubesi bahçe duvarına bırakılan şüpheli çanta kısa süreli paniğe neden oldu.

Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde askerlik şubesi bahçe duvarına bırakılan şüpheli çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yapılan incelemede çantanın içerisinden yeni alınmış kıyafetler çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asker Alma Daire Başkanlığının bahçe duvarına şüpheli kadın çantası bırakıldı. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri, güvenlik tedbirleri alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından çanta üzerinde incelemeler yapıldı. Koruyucu ekipmanları giyerek şüpheli çantaya yaklaşan bomba imha uzmanı, kontrollü bir şekilde çantayı açarak inceledi. Yapılan kontrollerde çantanın içinden yeni alındığı tespit edilen birkaç parça kıyafet çıktı. Şüpheli çantanın etkisiz hale getirilmesinin ardından yol tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği
Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği

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Efeler, Asker, Bomba, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Askerlik şubesi önünde şüpheli çanta paniği - Son Dakika


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