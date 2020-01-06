Aydın'da aspiratörden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da aspiratörden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Aydın'da aspiratörden çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde aspiratörden çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Aydın'da aspiratörden çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde aspiratörden çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2021 sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir apartmanın dördüncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının evin mutfak bölümünde bulunan aspiratörün elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, evde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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