Aydın'da Ata'ya Saygı yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Aydın'da Ata'ya Saygı yürüyüşü yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"ne katılan Aydınlılar, 11 kilometrelik Yukarı Görle-Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüyerek kanyonun zirvesinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"ne katılan Aydınlılar, 11 kilometrelik Yukarı Görle-Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüyerek kanyonun zirvesinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü anısına gerçekleştirilen yürüyüşe genç-yaşlı onlarca kişi katıldı. Yürüyüşte Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri yürüyüşe katılanlara eşlik ederken, katılımcılar sonbahar renklerine bürünen rota boyunca marşlar okudu. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşü tamamlayan katılımcılar, Arapapıştı Kanyonu'nun seyir terasında hep birlikte fotoğraf çekildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasretle andıklarını ifade ederken aramızdan ayrılışının yıldönümünde yapılan yürüyüşe katılan herkesi tebrik etti. - AYDIN

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