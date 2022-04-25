Aydın'da av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aydın'da av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi

25.04.2022 15:18
Aydın'da av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zeybek Mahallesi'ndeki evinden av tüfeğini alan C.E.D. (15), evlerinin bulunduğu binanın zemin katındaki depoya indi.

C.E.D, arkadaşlarına av tüfeğini gösterirken silah kazara ateş aldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, silahla vurulan Mehmet Arda Hür'ün (15) yaşamını yitirdiği belirledi.

Hür'ün cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

C.E.D'nin de aralarında bulunduğu 4 çocuk, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ile Cemal Şahin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Zeybek, Efeler, Silah, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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