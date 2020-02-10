Aydın'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Aydın'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlunu av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın'da av tüfeğiyle oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlunu av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Orhan Terzi, avukatı ile maktulün yakınları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın yakını E.G, sanıkla akşamları köyde birlikte oturup sohbet ettiklerini, sürekli çocuklarından dert yandığını ve onların kendisini dövdüğünü anlattığını söyledi.

Tanık G.T. de olay günü tartışma ve silah sesini duyduğunu, maktul İsa Terzi ile sanık Orhan Terzi'nin daha önce de tartıştıklarını ancak maktulün sanığı dövdüğünü ya da hakaret ettiğini duymadığını ifade etti.

Terzi ise savunmasında, "Her şey takdirinize bağlı. Önce Allah sonra siz." dedi.

Tanık ve avukatının savunmasını tamamlanmasının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Koçarlı ilçesinde, 4 Eylül'de tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren Orhan Terzi, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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