Olay Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Bora (39), arkadaşları E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) ile ava gitti. Av esnasında arazide, iddiaya göre E.S, Bora'yı kazara tüfekle göğsünden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika