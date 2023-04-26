Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi

26.04.2023 11:39
Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan şahıs yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkiinde meydana geldi. Yılmaz Bora (39), arkadaşları E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) ile ava gitti. Av esnasında arazide, iddiaya göre E.S, Bora'yı kazara tüfekle göğsünden vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Yılmaz Bora, Bora Füzesi, Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte ava çıktığı arkadaşın tarafından tüfekle göğsünden vurulan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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