AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kurulan aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi.

Novada AVM'deki aşı istasyonunda, vatandaşlar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra randevusuz aşılarını yaptırdı.

İstasyonu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gazetecilere, il genelinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Açıkgöz, 17 ilçede sağlık ekiplerinin en ücra yerlere kadar gidip aşılama çalışması yaptığını, aşılamanın hızını daha artırmak için insan hareketliliğinin fazla olduğu noktalara aşı istasyonu kurduklarını anımsattı.

Bu kapsamda özellikle cumartesi günleri çok yoğun olan Novada AVM'de bir aşı istasyonu kurulduğunu belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Gerek sağlık çalışanlarımız gerekse de vatandaşlarımız açısından uygun şartların oluşturulduğu konforlu ortamlarda aşılama hızını artırma için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu şartların uygun olduğun bütün alanlarda aşılama yapacağız. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle aşıların tedarik edilmesi noktasında lojistik çalışmalarını dinamik şekilde takip ediyor. Aşı güvenliği konusunda en ufak tereddüt oluşturmayacak şekilde çalışıyoruz. Süreç çok dinamik şekilde yürütülüyor. İhtiyaca göre aşılar güvenli bir şekilde istasyona ulaştırılıyor."

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Açıkgöz, il genelinde birinci dozda 752 bin sayısına ulaştıklarını, Efeler ve Kuşadası ilçesindeki AVM'lerde de benzer uygulamayı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AVM'deki aşılama uygulamasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.